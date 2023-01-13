Рууд о Швентек: «Она одна из самых атлетичных в туре и отлично передвигается по корту. За ней интересно наблюдать»

Теги Australian Open WTA Каспер Рууд Ига Швентек Теннис

Каспер Рууд высказался об игре Иги Швентек в преддверии Australian Open.

«Она очень стабильна и полна решимости правильно делать свою работу. Она не теряет концентрацию и постоянно думает о карьере и о том, что делать, чтобы хорошо играть.

Ига строга к себе и очень, очень решительная. В зале она очень правильно работает над своим телом. Она одна из самых атлетичных в туре и отлично передвигается по корту.

За ней интересно наблюдать. Очевидно, она была лучшей теннисисткой мира в прошлом сезоне, и у нее есть мотивация снова сделать это в 2023-м.

Швентек потерпела очень болезненное поражение от Пегулы [на United Cup]. Конечно, иногда она будет проигрывать. Когда ты №1 в мире, каждое твое поражение становится сенсацией или кажется концом света, но, думаю, она сконцентрируется на Australian Open, и все будет хорошо».

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4 комментария

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Sincere
Ответ Йенс Мустерманн
За игрой Швентек интересно наблюдать, а вот о самом Рууде такого нельзя сказать. В его случае многие найдут более занятным смотреть, как сохнет краска, чем на его скучную, неэффективную и беззубую, против игроков первого полтинника, игру за пределами грунта.
Не стыдно писать не просто глупость, а чистое вранье?)
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Alex19
Сперва прочитал: "Одна из самых аппетитных". Думал, крыша поехала у мужика.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashati
Влюбился, понятно - все подкатывает)
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Йенс Мустерманн
За игрой Швентек интересно наблюдать, а вот о самом Рууде такого нельзя сказать. В его случае многие найдут более занятным смотреть, как сохнет краска, чем на его скучную, неэффективную и беззубую, против игроков первого полтинника, игру за пределами грунта.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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