Рууд о Швентек: «Она одна из самых атлетичных в туре и отлично передвигается по корту. За ней интересно наблюдать»

Каспер Рууд высказался об игре Иги Швентек в преддверии Australian Open.

«Она очень стабильна и полна решимости правильно делать свою работу. Она не теряет концентрацию и постоянно думает о карьере и о том, что делать, чтобы хорошо играть.

Ига строга к себе и очень, очень решительная. В зале она очень правильно работает над своим телом. Она одна из самых атлетичных в туре и отлично передвигается по корту.

За ней интересно наблюдать. Очевидно, она была лучшей теннисисткой мира в прошлом сезоне, и у нее есть мотивация снова сделать это в 2023-м.

Швентек потерпела очень болезненное поражение от Пегулы [на United Cup]. Конечно, иногда она будет проигрывать. Когда ты №1 в мире, каждое твое поражение становится сенсацией или кажется концом света, но, думаю, она сконцентрируется на Australian Open, и все будет хорошо».

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