Уимблдон. Квалификация. 1-й круг. Чараева сыграет с Бартель, Корнеева – с Машаровой, Эрика Андреева – с Яничиевич, Приданкина встретится с Хон, Захарова – с Кабрерой
Во вторник семь россиянок стартуют в квалификации «Уимблдона».
«Уимблдон»
Лондон, Великобритания
30 июня – 13 июля 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 53 500 000 фунтов
Открытые корты, трава
Квалификация
Первый круг
Алина Чараева (Россия) – Мона Бартель (Германия)
Алина Корнеева (Россия) – Ребека Машарова (Швейцария, 14)
Эрика Андреева (Россия, 11) – Селена Яничиевич (Франция)
Елена Приданкина (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)
Оксана Селехметьева (Россия) – Лили Миядзаки (Великобритания, WC)
Екатерина Макарова (Россия) – Ана Богдан (Румыния)
Анастасия Захарова (Россия, 4) – Лизетт Кабрера (Австралия)
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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