Швентек о слезах после поражения от Пегулы: «Чувствовала себя беспомощной, физически и психологически я была не в состоянии даже показать свой уровень»

Первая ракетка мира объяснила, почему плакала после поражения от в полуфинале United Cup – 2:6, 2:6.

– Потому что сегодня я чувствовала себя беспомощной, потому что физически и психологически была не в состоянии даже показать свой уровень и справиться с проблемой. Поэтому всегда тяжело проигрывать, особенно когда выступаешь за команду и свою страну.

Так что мне просто было грустно. Но это не первый раз, когда я плачу после поражения. Ничего особенного.

– Как вы думаете, что именно сегодня сыграло решающую роль, если учесть, что в прошлом году вы выиграли у нее все четыре матча? В прошлый раз она победила вас три с половиной года.

– Она точно усвоила урок и сыграла очень хорошо. Даже в обороне она тащила каждый следующий мяч, давая мне возможность ошибиться.

Я и сама сбилась с ритма. Не могла использовать мощь Джесси, чтобы еще больше вложить в мяч. Я скорее просто отбивала его обратно. Когда хотела сыграть более агрессивно, то много ошибалась. Но и она вынуждала меня допускать ошибки.

Она была стабильнее. По-моему, она не допускала невынужденные в течение первых, не знаю, 10 минут матча. Я не уверена, но мне так показалось.

Обычно, даже когда я чувствовала себя неидеально и мне казалось, что я не все контролирую, мне удавалось играть на еще более высоком уровне. А сегодня – нет.

Но я знаю почему. Я уверена, что в следующий раз в подобной ситуации, я буду лучше готова. Нельзя всегда побеждать, но, может, я лучше справлюсь.

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