С Australian Open выгонят зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать Джоковича.
Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что охрана будет выгонять с трибун зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать Новака Джоковича.
В прошлом году серба депортировали из-за Австралии.
«Если они будут мешать другим наслаждаться матчем – бум, пошли вон. Мы не хотим их видеть. Они могут держаться подальше, или мы их выгоним», – заявил Тайли.
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