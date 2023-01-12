С Australian Open выгонят зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать Джоковича.

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что охрана будет выгонять с трибун зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать .

В прошлом году серба депортировали из-за Австралии.

«Если они будут мешать другим наслаждаться матчем – бум, пошли вон. Мы не хотим их видеть. Они могут держаться подальше, или мы их выгоним», – заявил Тайли.

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