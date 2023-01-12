С Australian Open выгонят зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать Джоковича.

Теги Новак Джокович Australian Open болельщики ATP Крэйг Тайли Теннис

Директор Australian Open Крэйг Тайли сообщил, что охрана будет выгонять с трибун зрителей, которые будут «дразнить» и провоцировать Новака Джоковича.

В прошлом году серба депортировали из-за Австралии.

«Если они будут мешать другим наслаждаться матчем – бум, пошли вон. Мы не хотим их видеть. Они могут держаться подальше, или мы их выгоним», – заявил Тайли.

«Они держат Новака в плену». Джокович прорвался в Австралию – вспоминаем цирк его депортации и ночи в аэропорту

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8 комментариев

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Alex Morhan
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Ответ VaD
Похоже, цыганская диаспора завербовала Крэга Тэйли. Мало того, что он нарисовал сербу халявную сетку с баэнами и дельенами, так еще и лишил поклонников тенниса их естественной потребности - болеть против теннисного зла по имени Новак Джокович.
Да, это жёстко
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VaD
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Похоже, цыганская диаспора завербовала Крэга Тэйли. Мало того, что он нарисовал сербу халявную сетку с баэнами и дельенами, так еще и лишил поклонников тенниса их естественной потребности - болеть против теннисного зла по имени Новак Джокович.
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cosset
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если есть желание, чтобы Джокович выиграл, то выгонять наоборот не стоит)
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N.S.A.8.5
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Ответ Maratik1982
А если Медведева?
Если Медведева будут дразнить с трибун? Или если Медведев будет пародировать Джоковича?
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Maratik1982
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А если Медведева?
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генгбенг
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Этт Джококович должен тролить это стадо австралийское,по идее
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Dm ycontact
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Если он это и в правду так сказал, то он интриган-провокатор, нет никаких оснований так говорить. Никто не будет болеть против Новака. Его любит минимум 20% планеты, (самое меньшее, 160 миллионов чел.), которые не прогибаются перед властями своих стран. Если сами организаторы не хотят что-то напакостить, то это высказывание было неуместно и не резонно. Новак любим людьми
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Евгений Фабиянчук
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