Кириос о том, что все билеты на его матч с Джоковичем были проданы меньше чем за час: «Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион»
Ник Кириос прокомментировал то, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем в Мельбурне были проданы за 58 минут.
«Вау, Ник Кириос вреден для спорта! Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион, это высокомерие», – написал Кириос.
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У Ника, в отличие от Нортуга, яйца и совесть оказались в наличии
Тысяча? Две?
15 тысяч?
45 тысяч?
Это разные величины, знаете ли.
Главный тролль с намбеваном!
В сезоне планируют ещё и пару сыграть.
Ник раскрутчик тура! Без его фишек теннис скучнее, а с ним привлекательнее для публики. Ник, не будь дурак, должен быть на хорошем контракте у АТР!