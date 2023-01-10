Кириос о том, что все билеты на его матч с Джоковичем были проданы меньше чем за час: «Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион»

Теги Новак Джокович Australian Open ATP Ник Кириос соцсети Теннис

Ник Кириос прокомментировал то, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем в Мельбурне были проданы за 58 минут.

«Вау, Ник Кириос вреден для спорта! Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион, это высокомерие», – написал Кириос.

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10 комментариев

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Maratik1982
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Ответ Helga Kl
Это что же он думает, что это он стадион собрал чели?
Ну тут два в одном: помотреть на лидера мирового тенниса и на клоуна мирового тенниса!
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VaD
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Люди всего-то решили потешиться над жабогадюкингом в преддверии "Шлема", а у малазийца уже подскочило чувство собственной важности.
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S.Graf
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Ответ Ночная Фурия
Для меня тема не раскрыта - а СКОЛЬКО было билетов? Тысяча? Две? 15 тысяч? 45 тысяч? Это разные величины, знаете ли.
Сыграют на Род Лейвер Арене, а там вместимость ок.15тыс :о)
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Helga Kl
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Ответ Leo Bonart
Нет, это он глумится над критикой в свой адрес и депортацией Джокера. У Ника, в отличие от Нортуга, яйца и совесть оказались в наличии
там не все так однозначно кмк.
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Leo Bonart
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Ответ Helga Kl
Это что же он думает, что это он стадион собрал чели?
Нет, это он глумится над критикой в свой адрес и депортацией Джокера.
У Ника, в отличие от Нортуга, яйца и совесть оказались в наличии
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Ночная Фурия
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Для меня тема не раскрыта - а СКОЛЬКО было билетов?
Тысяча? Две?
15 тысяч?
45 тысяч?
Это разные величины, знаете ли.
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dedpihto59
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Ник глумится😀‼️
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Кагов
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Надо несколько таких матчей за сезон!
Главный тролль с намбеваном!
В сезоне планируют ещё и пару сыграть.
Ник раскрутчик тура! Без его фишек теннис скучнее, а с ним привлекательнее для публики. Ник, не будь дурак, должен быть на хорошем контракте у АТР!
+5
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Helga Kl
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Это что же он думает, что это он стадион собрал чели?
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Eugenie Nation
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Нормально троллит
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