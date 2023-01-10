Кириос о том, что все билеты на его матч с Джоковичем были проданы меньше чем за час: «Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион»

Ник Кириос прокомментировал то, что все билеты на его выставочный матч с Новаком Джоковичем в Мельбурне были проданы за 58 минут.

«Вау, Ник Кириос вреден для спорта! Ух, какой позор, позор нации! Как он посмел собрать еще один стадион, это высокомерие», – написал Кириос.

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