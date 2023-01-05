Джокович проведет тренировочный матч с Кириосом на неделе перед Australian Open
Новак Джокович рассказал, что сыграет с Ником Кириосом в рамках подготовки к Australian Open. Tennis Australia с этого года планирует продавать билеты на тренировочные матчи на арене Рода Лэйвера.
«Мы ведем переговоры с Australian Open, чтобы что-то придумать за неделю до начала турнира.
Мы разговаривали с Ником, и я хотел бы с ним сыграть. Он уже согласился, но хочет более короткие сеты. Посмотрим, удастся ли это организовать, я буду рад, если получится.
Пока нет стопроцентной гарантии, но, думаю, этот матч с Ником все-таки состоится, очень его жду».
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