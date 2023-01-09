Гоффен о победе над Бубликом: «Все мы знаем, как он умеет подавать. Безусловно, главной задачей был хороший прием»

высказался о победе над в Окленде – 6:3, 6:4.

«Я очень хорошо принимал. Все мы знаем, как он умеет подавать, как нелегко принять. Безусловно, это было главной задачей. На своей подаче я старался сохранять спокойствие, потому что знаю, какие мощные у него удары, и играть агрессивно. Я был спокоен, и это сыграло ключевую роль.

Мне нравится атмосфера на этом корте, люди получают удовольствие. Они ужинают, это хорошая арена, и перед ними весело играть».

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