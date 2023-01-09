Евгений Кафельников: «Теоретически Медведев может вернуть первую строчку рейтинга к концу сезона, но ему будет очень сложно»

Теги рейтинги ATP Евгений Кафельников Даниил Медведев Карлос Алькарас Теннис

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников ответил, может ли Даниил Медведев снова стать №1 рейтинга ATP.

«Теоретически Медведев может вернуть себе первую строчку рейтинга к концу этого сезона – все возможно. Но ему будет очень сложно. Конкуренция в этом году будет еще серьезнее, чем в предыдущие сезоны.

Алькарас не совсем заслуженно находится на первой строчке мирового рейтинга? Не согласен, вполне заслуженно. Он провел хороший прошлый сезон – все доказал своей игрой», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

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3 комментария

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S.Graf
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Кафель как в том анекдоте: "Теоретически, мы миллионеры. А практически, в семье 2 ##### и 1 #######" (с))))
С одной стороны, до самой Вены (октябрь, 500) Медведу защищать особо-то и нечего. 1200 очков за финал АО, а всё остальное так, мелочёвка.
Но с другой, чтобы набирать очки, и прежде всего на грунте, надо на этом самом грунте игру подтянуть.
А ещё, примерно в такой же рейтинговой ситуации находится и Новак.
Так что, пожелаю Медведу для начала вернуться в ТОП-5 хотя бы к РГ. Ну, а дальше уже step by step.
Давай-давай, Даня! :о)
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Sincere
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Кому-то пора проснуться, Медведев уже даже не первая ракетка России, и ему надо в первую очередь игру усиливать и уверенность в себе возвращать, которой нет уже год. Иначе так можно вылететь из топ-10 вообще.
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Сергей Чугунников
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Да норм, выиграть АО, USO, пару-тройку мастерсов, дойти до финала на Уме. Делов то. Рууду конечно легче будет, 4 турнира 250 и все, дело в шляпе.
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