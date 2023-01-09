Евгений Кафельников: «Теоретически Медведев может вернуть первую строчку рейтинга к концу сезона, но ему будет очень сложно»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» ответил, может ли снова стать №1 рейтинга ATP.

«Теоретически Медведев может вернуть себе первую строчку рейтинга к концу этого сезона – все возможно. Но ему будет очень сложно. Конкуренция в этом году будет еще серьезнее, чем в предыдущие сезоны.

не совсем заслуженно находится на первой строчке мирового рейтинга? Не согласен, вполне заслуженно. Он провел хороший прошлый сезон – все доказал своей игрой», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».

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