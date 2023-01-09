Евгений Кафельников: «Теоретически Медведев может вернуть первую строчку рейтинга к концу сезона, но ему будет очень сложно»
Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников ответил, может ли Даниил Медведев снова стать №1 рейтинга ATP.
«Теоретически Медведев может вернуть себе первую строчку рейтинга к концу этого сезона – все возможно. Но ему будет очень сложно. Конкуренция в этом году будет еще серьезнее, чем в предыдущие сезоны.
Алькарас не совсем заслуженно находится на первой строчке мирового рейтинга? Не согласен, вполне заслуженно. Он провел хороший прошлый сезон – все доказал своей игрой», – приводит слова Кафельникова «Чемпионат».
С одной стороны, до самой Вены (октябрь, 500) Медведу защищать особо-то и нечего. 1200 очков за финал АО, а всё остальное так, мелочёвка.
Но с другой, чтобы набирать очки, и прежде всего на грунте, надо на этом самом грунте игру подтянуть.
А ещё, примерно в такой же рейтинговой ситуации находится и Новак.
Так что, пожелаю Медведу для начала вернуться в ТОП-5 хотя бы к РГ. Ну, а дальше уже step by step.
Давай-давай, Даня! :о)