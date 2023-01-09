Бушар о возвращении в тур: «В первом матче играла с девочкой, которая стоит 200-й, но буквально думала, что играю с Сереной»

Экс-пятая ракетка мира Эжени Бушар прокомментировала возвращение в тур после операции на плече.

«В первом матче у меня было ощущение, что мяч летит так быстро. Я играла с девочкой, которая стоит 200-й в рейтинге – и, конечно, я не хочу ее обижать, но я буквально думала, что играю с Сереной. Мяч летел так быстро, я думала: «Господи».

И это то, что ты быстрее всего теряешь – скорость реакции. Поэтому я старалась провести как можно больше турниров – мне были нужны матчи.

Сейчас я хочу как можно скорее подняться в рейтинге. Сейчас у меня защищенный рейтинг, и будет вторым «Большим шлемом», на котором я могу его использовать. Так что к « » мне нужно хотя бы подняться так, чтобы попасть в квалификацию. Надеюсь, что поближе к основной сетке. И нужно сделать это как можно скорее».

В квалификации Australian Open канадка проиграла в первом круге.

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе