Australian Open. Квалификация. Дьяченко сыграет с Селехметьевой, Аванесян – с Кабрерой
Пять россиянок в понедельник стартуют в квалификации Australian Open.
Australian Open
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Квалификация
Первый круг
Элина Аванесян (Россия) – Лизетт Кабрера (Австралия)
Оксана Селехметьева (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия)
Екатерина Рейнгольд (Россия) – Мириам Бьорклунд (Швеция)
Екатерина Макарова (Россия) – Кайла Дэй (США)
Анастасия Гасанова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия)
Дарья Астахова (Россия) – Сара Бейлик (Чехия)
Эрика Андреева (Россия, 29) – Барбара Хаас (Австрия)
Ирина Хромачева (Россия) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 3)
Анастасия Захарова (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия)
Диана Шнайдер (Россия, 8) – Джоанн Цугер (Швейцария)
Анастасия Тихонова (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)
https://www.sports.ru/tennis/1114600899-bekker-prokommentiruet-australian-open-na-nemeczkom-eurosport.html
https://i.ibb.co/55S9z6c/vt45r6g5.png
хоть Рахимова наконец без квалификаций
В тексте Эрика Андреева (Россия, 29) – Барбара Хаас (Австрия).
Шнайдер тоже на Харде не блещет
Там ещё третья полная тёзка на подходе