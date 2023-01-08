Australian Open. Квалификация. Дьяченко сыграет с Селехметьевой, Аванесян – с Кабрерой

Пять россиянок в понедельник стартуют в квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) – Лизетт Кабрера (Австралия)

Оксана Селехметьева (Россия) – Виталия Дьяченко (Россия)

Екатерина Рейнгольд (Россия) – Мириам Бьорклунд (Швеция)

Екатерина Макарова (Россия) – Кайла Дэй (США)

Анастасия Гасанова (Россия) – Полина Кудерметова (Россия)

Дарья Астахова (Россия) – Сара Бейлик (Чехия)

Эрика Андреева (Россия, 29) – Барбара Хаас (Австрия)

Ирина Хромачева (Россия) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 3)

Анастасия Захарова (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия)

Диана Шнайдер (Россия, 8) – Джоанн Цугер (Швейцария)

Анастасия Тихонова (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)