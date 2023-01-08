Australian Open. Квалификация. Дьяченко сыграет с Селехметьевой, Аванесян – с Кабрерой

Теги Australian Open результаты WTA Теннис

Пять россиянок в понедельник стартуют в квалификации Australian Open.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Квалификация

Первый круг

Элина Аванесян (Россия) – Лизетт Кабрера (Австралия)

Оксана Селехметьева (Россия)Виталия Дьяченко (Россия)

Екатерина Рейнгольд (Россия) – Мириам Бьорклунд (Швеция)

Екатерина Макарова (Россия) – Кайла Дэй (США)

Анастасия Гасанова (Россия)Полина Кудерметова (Россия)

Дарья Астахова (Россия) – Сара Бейлик (Чехия)

Эрика Андреева (Россия, 29) – Барбара Хаас (Австрия)

Ирина Хромачева (Россия) – Анна-Каролина Шмидлова (Словакия, 3)

Анастасия Захарова (Россия) – Лукреция Стефанини (Италия)

Диана Шнайдер (Россия, 8) – Джоанн Цугер (Швейцария)

Анастасия Тихонова (Россия) – Сюзан Ламенс (Нидерланды)

11 комментариев

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Йенс Мустерманн
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Ответ Stas Salesov
Борис Бритва уже в строю)
Так про него была уже на днях новость )
https://www.sports.ru/tennis/1114600899-bekker-prokommentiruet-australian-open-na-nemeczkom-eurosport.html
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Stas Salesov
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Притоплю за Селехметьеву, Бушар и Бренду Фрухвиртову
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Stas Salesov
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Ответ Йенс Мустерманн
Эксперты и комментаторы Евроспорта, что будут работать на этом AUS. https://i.ibb.co/55S9z6c/vt45r6g5.png
Борис Бритва уже в строю)
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Йенс Мустерманн
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Эксперты и комментаторы Евроспорта, что будут работать на этом AUS.
https://i.ibb.co/55S9z6c/vt45r6g5.png
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encaro_one
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Ответ antonanton_
Надежда из всех на Шнайдер и наверное Андрееву, на остальных нет или есть? хоть Рахимова наконец без квалификаций
Сетка хорошая у тройки Селехметьева, Дьяченко, Аванесян, кто-то из трёх может выйти
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antonanton_
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Надежда из всех на Шнайдер и наверное Андрееву, на остальных нет или есть?
хоть Рахимова наконец без квалификаций
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encaro_one
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В заголовке Андреева – с Кабрерой.
В тексте Эрика Андреева (Россия, 29) – Барбара Хаас (Австрия).
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Йенс Мустерманн
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Младшая сестра Вероники против небезызвестной Гасановой будет играть.
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Иван Иванов
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Ответ nssq76wfcausd2
Катя Макарова вернулась, жаль да не та Там ещё третья полная тёзка на подходе
Третья тёзка в 21 играет на пятнадцатитысячниках...очень сомневаюсь,что она хоть раз выступит хотя бы в квале БШ
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Наглая Кайса
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Волнуюсь за Андрееву, чет она какая-то вареная
Шнайдер тоже на Харде не блещет
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nssq76wfcausd2
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Катя Макарова вернулась, жаль да не та
Там ещё третья полная тёзка на подходе
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