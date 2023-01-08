Фриц о том, что принес США победу в United Cup: «Было классно, пока Тиафу на полной скорости не влетел головой мне в лицо»

Теги ATP Фрэнсис Тиафу Тэйлор Фриц United Cup Теннис

Тэйлор Фриц прокомментировал то, что принес сборной США победу в United Cup. Он обыграл Маттео Берреттини – 7:6(4), 7:6(6) – и это принесло команде третье очко в финале.

ТФ: Было классно, пока Фрэнсис меня не боднул.

Фрэнсис Тиафу: У меня теперь шишка.

ТФ: Было очень классно. Выигрывать командные турниры всегда веселее, потому что эмоций куда больше. Можно отпраздновать со всей командой, а не одному.

Как только я выиграл, то повернулся к команде, потому что знал, что все ко мне побегут. И повторю, было классно, пока Фрэнсис на полной скорости не влетел головой мне в лицо.

ФТ: У меня, кажется, сотрясение. Но мы чемпионы.

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3 комментария

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Maratik1982
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Шоколад походу совсем с катушек сьехал!
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Dym86
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Ну что с импульсивного негра взять )
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dedpihto59
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Таки травмироваться недолго 🤷‍♀️‼️
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