Фриц о том, что принес США победу в United Cup: «Было классно, пока Тиафу на полной скорости не влетел головой мне в лицо»

прокомментировал то, что принес сборной США победу в United Cup. Он обыграл – 7:6(4), 7:6(6) – и это принесло команде третье очко в финале.

ТФ: Было классно, пока Фрэнсис меня не боднул.

: У меня теперь шишка.

ТФ: Было очень классно. Выигрывать командные турниры всегда веселее, потому что эмоций куда больше. Можно отпраздновать со всей командой, а не одному.

Как только я выиграл, то повернулся к команде, потому что знал, что все ко мне побегут. И повторю, было классно, пока Фрэнсис на полной скорости не влетел головой мне в лицо.

ФТ: У меня, кажется, сотрясение. Но мы чемпионы.

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