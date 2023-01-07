Корда о том, что сыграет с Медведевым или Джоковичем в финале в Аделаиде: «Для меня это будет отличный опыт независимо от результата. Но я собираюсь победить»

Себастьян Корда прокомментировал то, что сыграет с Даниилом Медведевым или Новаком Джоковичем в финале турнира в Аделаиде.

«Да, это здорово. Сыграть против Джоковича – одного из величайших игроков всех времен – или против Медведева, который в последние пару лет был на вершине. Я очень этому рад.

Для меня это будет отличный опыт независимо от результата. Но завтра я собираюсь победить и выложусь на все 100%.

Буду рад сыграть с любым из них. Я уже играл с Даниилом в 2021-м. Будет интересно посмотреть, чему я научился по сравнению с тем матчем, как отреагирую на те или иные события».

Также он высказался о том, что гарантированно будет сеяным на Australian Open из-за отказа от участия Карлоса Алькараса.

«Для меня это большая разница – потенциально ты не встретишься с топ-сеяным в первом круге. Для меня это правда большая разница. Единственный раз, когда я был сеяным, я дошел до третьего круга [«Ролан Гаррос»], где сыграл как раз с Алькарасом. Здорово второй раз приехать на Australian Open и быть сеяным.

Эта неделя принесла много позитива. С нетерпением жду Australian Open».

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