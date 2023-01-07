Аделаида-2 (WTA). Павлюченкова вернется в тур, Касаткина сыграет с Рыбакиной, Кудерметова – с Азаренко, Самсонова – с Квитовой

Прошла жеребьевка второго турнира в Аделаие, который состоится на следующей неделе.

вернется в тур после 7-месячного перерыва и стартует матчем против квалифаера.

(5) сыграет с , (6) – с Викторией Азаренко, – с . поборется с .

(1) снялась с турнира, и ее позицию в сетке заняла Каролин Гарсия. Они с (2) начнут со второго круга.

А в первом раунде встретится с , а – с .

Полностью сетка здесь.

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