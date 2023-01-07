Аделаида-2 (WTA). Павлюченкова вернется в тур, Касаткина сыграет с Рыбакиной, Кудерметова – с Азаренко, Самсонова – с Квитовой

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Прошла жеребьевка второго турнира WTA в Аделаие, который состоится на следующей неделе.

Анастасия Павлюченкова вернется в тур после 7-месячного перерыва и стартует матчем против квалифаера.

Дарья Касаткина (5) сыграет с Еленой Рыбакиной, Вероника Кудерметова (6) – с Викторией Азаренко, Людмила Самсонова – с Петрой Квитовой. Екатерина Александрова поборется с Джейми Фурлис.

Ига Швентек (1) снялась с турнира, и ее позицию в сетке заняла Каролин Гарсия. Они с Онс Жабер (2) начнут со второго круга.

А в первом раунде Гарбинье Мугуруса встретится с Белиндой Бенчич, а Паула Бадоса – с Анетт Контавейт.

Полностью сетка здесь.

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