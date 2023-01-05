Окленд (WTA). 1/4 финала. Гауфф встретится с Чжу Линь, Фернандес – с Бонавентюр
42-летняя Винус Уильямс уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Окленде.
Анна Блинкова не справилась с Ребекой Машаровой.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
2 – 8 января 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, хард
1/4 финала
Коко Гауфф (США) – Чжу Линь (Китай)
Виктория Кужмова (Словакия) – Данка Ковинич (Черногория)
Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Лейла Фернандес (Канада)
Каролина Мухова (Чехия) – Ребека Машарова (Испания)
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