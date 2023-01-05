Окленд (WTA). 1/4 финала. Гауфф встретится с Чжу Линь, Фернандес – с Бонавентюр

Теги результаты WTA ASB Classic Теннис

42-летняя Винус Уильямс уступила Чжу Линь во втором круге турнира в Окленде.

Анна Блинкова не справилась с Ребекой Машаровой.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

2 – 8 января 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, хард

1/4 финала

Коко Гауфф (США) – Чжу Линь (Китай)

Виктория Кужмова (Словакия) – Данка Ковинич (Черногория)

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Лейла Фернандес (Канада)

Каролина Мухова (Чехия) – Ребека Машарова (Испания)

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