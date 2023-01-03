Новак Джокович: «Надеюсь, что Медведев и другие российские и белорусские игроки смогут выступать везде»

Теги Новак Джокович Уимблдон ATP Даниил Медведев Теннис

21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович высказался о недопуске россиян и белорусов на «Уимблдон».

– На днях Даниил [Медведев] сказал, что надеется сыграть на «Уимблдоне». Понятно, что в прошлом сезоне вам не удалось сыграть в Австралии и в США тоже. Вам бы хотелось, чтобы на каждом «Шлеме» могли сыграть все теннисисты?

– Конечно, конечно, безусловно. Я надеюсь, что он и другие российские и белорусские игроки смогут выступать везде.

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5 комментариев

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Jefri AG
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И на самом деле у Джоковича всё ещё 20 выигранных шлемов. Прошлогодняя победа на выставочном Уимблдоне не считается. Совсем не факт что он бы там победил, если бы на турнире играли Медведев, Рублёв, Хачанов, Карацев и Ивашка.
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Maratik1982
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Ждем высер Костючки!
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encaro_one
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Если есть дополнительно ВНЖ в других странах, проблемы с визами и допуском не должны быть в этом году.
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Великий Алонсо
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Братушка Новак ❤️
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Iuasamotu
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Не нужно российским и белорусским гражданам выступать везде, ибо они плохо себя ведут и не слушаются цивилизованного мира.
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