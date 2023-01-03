Новак Джокович: «Надеюсь, что Медведев и другие российские и белорусские игроки смогут выступать везде»

21-кратный чемпион «Больших шлемов» высказался о недопуске россиян и белорусов на «Уимблдон».

– На днях Даниил [Медведев] сказал, что надеется сыграть на « ». Понятно, что в прошлом сезоне вам не удалось сыграть в Австралии и в США тоже. Вам бы хотелось, чтобы на каждом «Шлеме» могли сыграть все теннисисты?

– Конечно, конечно, безусловно. Я надеюсь, что он и другие российские и белорусские игроки смогут выступать везде.

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