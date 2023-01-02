Окленд (WTA). Винус начинает 27-й профессиональный сезон матчем с Волынец (матч прерван), Фернандес вышла во второй круг

Винус Уильямс начала 27-й профессиональный сезон на турнире в Окленде.

ASB Classic

Окленд, Новая Зеландия

2 – 8 января 2023

WTA 250

Призовой фонд – 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Первый круг

Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) – 6:6, идет первый сет

Лейла Фернандес (Канада) – Бренда Фрухвиртова (Чехия) – 6:1, 6:1

Чжу Линь (Китай) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 7:6(6), 6:4

Ребекка Марино (Канада) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:3, 7:6(3)

Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 6:4, 6:4

Юлия Грабер (Австрия) – Тереза Мартинцова (Чехия)

Бернарда Пера (США) – Виктория Кужмова (Словакия)