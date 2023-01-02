Окленд (WTA). Винус начинает 27-й профессиональный сезон матчем с Волынец (матч прерван), Фернандес вышла во второй круг
Винус Уильямс начала 27-й профессиональный сезон на турнире в Окленде.
ASB Classic
Окленд, Новая Зеландия
2 – 8 января 2023
WTA 250
Призовой фонд – 259 303 долларов
Открытые корты, хард
Первый круг
Винус Уильямс (США) – Кэти Волынец (США) – 6:6, идет первый сет
Лейла Фернандес (Канада) – Бренда Фрухвиртова (Чехия) – 6:1, 6:1
Чжу Линь (Китай) – Мэдисон Бренгл (США) – 4:6, 7:6(6), 6:4
Ребекка Марино (Канада) – Далма Гальфи (Венгрия) – 6:3, 7:6(3)
Исалин Бонавентюр (Бельгия) – Кэти Макнелли (США) – 5:7, 6:4, 6:4
Юлия Грабер (Австрия) – Тереза Мартинцова (Чехия)
Бернарда Пера (США) – Виктория Кужмова (Словакия)
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