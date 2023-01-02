Эжени Бушар: «Плохой знак, что первые восемь часов 2023-го я провела в обнимку с унитазом?»

Теги WTA Эжени Бушар Теннис

Эжени Бушар рассказала о пищевом отравлении. Канадка снялась с квалификации турнира в Окленде перед финальным раундом.

«В субботу вечером очень сильно отравилась. В итоге всю ночь меня рвало.

В воскресенье вечером пыталась поесть – выдержала всего пять макаронин.

Но потом поспала 12 часов и сейчас (в понедельник) чувствую себя намного лучше. Плохой знак, что первые восемь часов 2023-го я провела в обнимку с унитазом?»

А вы знали, что Эжени Бушар еще играет в теннис? Она 17 месяцев лечила травму, ездит по мелким турнирам и борется за карьеру

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1 комментарий

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Сергей Ширин
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Это нормально, Жень
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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