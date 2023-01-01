Гоффен о первом с 2019-го матче с Циципасом: «Конечно, я помню все наши матчи, знаю его игру. И знаю, что он очень сильно прибавил»

прокомментировал то, что впервые с 2019-го сыграет со . В личных встречах грек ведет 4:2.

«Конечно, я помню все наши матчи, знаю его игру. И знаю, что с последнего матча он очень сильно прибавил. Сейчас он в топ-5, с ним очень тяжело. Он боец, не отдает очки просто так, очень агрессивен. Хорошо играет.

Он один из лучших в мире, так что просто не будет. Но я тоже с каждым днем играю все лучше, так что завтра посмотрим. Могу обещать, что полностью выложусь».

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