Циципас о том, как сборная Греции отметит Новый год: «Пойдем спать, рано ляжем. Мария Саккари – консьержка. Спросите у нее»

Теги ATP WTA Мария Саккари Стефанос Циципас Петрос Циципас United Cup Теннис

Сборная Греции на пресс-конференции обсудила празднование Нового года.

– Время для вечеринки?

Стефанос Циципас: Нет, никакой вечеринки. Она будет после United Cup.

– Никак не будете отмечать Новый год?

Стефанос Циципас: Пойдем спать, рано ляжем. Не знаю. Мария – консьержка. Спросите у нее.

Мария Саккари: Я не консьержка.

Стефанос Циципас: Быть консьержкой – полезная работа.

Петрос Циципас: Она справится с этой работой лучше вас, это точно.

Стефанос Циципас: Самые ценные люди в гостинице – это консьержи.

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2 комментария

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Йенс Мустерманн
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Ответ Serge Vendino
Странный юмор
Наверное двери в гостинице очень тяжёлые, под силу их открыть только Саккари.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Serge Vendino
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Странный юмор
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0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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