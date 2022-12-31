Циципас о том, как сборная Греции отметит Новый год: «Пойдем спать, рано ляжем. Мария Саккари – консьержка. Спросите у нее»
Сборная Греции на пресс-конференции обсудила празднование Нового года.
– Время для вечеринки?
Стефанос Циципас: Нет, никакой вечеринки. Она будет после United Cup.
– Никак не будете отмечать Новый год?
Стефанос Циципас: Пойдем спать, рано ляжем. Не знаю. Мария – консьержка. Спросите у нее.
Мария Саккари: Я не консьержка.
Стефанос Циципас: Быть консьержкой – полезная работа.
Петрос Циципас: Она справится с этой работой лучше вас, это точно.
Стефанос Циципас: Самые ценные люди в гостинице – это консьержи.
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