Циципас о первой победе в сезоне: «Проиграв первый сет, я пошел в туалет, чтобы восстановить уровень концентрации и переварить случившееся»

Теги ATP Григор Димитров Стефанос Циципас United Cup Теннис

Стефанос Циципас прокомментировал победу над Григором Димитровым на старте United Cup. Грек обыграл болгарина со счетом 4:6, 6:2, 7:6(4).

«Проиграв первый сет, я пошел в туалет, чтобы восстановить уровень концентрации и переварить случившееся. Я вернулся свежим и решительным, что позволило сразу сделать двойной брейк, хотя я рассчитывал на меньшее. Это лучшее воспоминание об этом конкретном матче.

В третьем сете мы оба подавали с высоким процентом попадания первым мячом, хорошо били с форхенда и открывали корт. В каком-то смысле у нас похожий игровой стиль. Мы боролись и дошли до тай-брейка.

Я знал, что победит тот, кто будет более сконцентрирован и совершит меньше ошибок. Григор ошибся в первом розыгрыше, и тай-брейк пошел по моему сценарию. Я старался быть в моменте и отбросить все эмоции, негативные мысли. Так я смог довести игру до победы».

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5 комментариев

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Tarkovski
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Процесс переваривания вообще задолго до туалета должен происходить
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dedpihto59
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Проверил, метаболизм в порядке👍‼️
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maalry
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Пошел в туалет чтобы восстановить уровень концентрации...
Он там медитирует что ли...философ, блин)
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Korendos
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Циципасу надо на время притормозить свой поток сознания и научиться сначала играть, а потом уже говорить.
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trumpet
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Поцицить пошел )
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