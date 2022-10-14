Агнешка Радванска: «У Швентек нет достойных соперниц. Большинство против нее может рассчитывать максимум на сет»
Экс-вторая ракетка мира Агнешка Радванска прокомментировала доминирование Иги Швентек.
«Сейчас наблюдается нехватка игроков, которые способны бороться с ней на равных. Ига прекрасна, она уже давно №1 и показывает очень высокий уровень. Сейчас у нее нет достойных соперниц. Никто не может на продолжительном отрезке поддерживать ее уровень.
Конечно, у нее случаются неудачи, как и у любого другого человека. Но большинство против нее может рассчитывать максимум на сет».
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