Агнешка Радванска: «У Швентек нет достойных соперниц. Большинство против нее может рассчитывать максимум на сет»

Экс-вторая ракетка мира прокомментировала доминирование .

«Сейчас наблюдается нехватка игроков, которые способны бороться с ней на равных. Ига прекрасна, она уже давно №1 и показывает очень высокий уровень. Сейчас у нее нет достойных соперниц. Никто не может на продолжительном отрезке поддерживать ее уровень.

Конечно, у нее случаются неудачи, как и у любого другого человека. Но большинство против нее может рассчитывать максимум на сет».

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