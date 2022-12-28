Надаль об отцовстве: «Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь»
Рафаэль Надаль рассказал, как на его жизнь на турнирах влияет то, что он стал отцом.
– На первый турнир я приехал без ребенка и проиграл в первом круге. На второй турнир приехал с ребенком и не вышел из группы (смех). В итоге последний матч я выиграл, но нужно и дальше прибавлять.
Вообще все легко. Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь – так же, как и всем, когда появляется ребенок.
– Спите хорошо?
– Сплю хорошо, да.
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