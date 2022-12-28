Надаль об отцовстве: «Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль рассказал, как на его жизнь на турнирах влияет то, что он стал отцом.

– На первый турнир я приехал без ребенка и проиграл в первом круге. На второй турнир приехал с ребенком и не вышел из группы (смех). В итоге последний матч я выиграл, но нужно и дальше прибавлять.

Вообще все легко. Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь – так же, как и всем, когда появляется ребенок.

– Спите хорошо?

– Сплю хорошо, да.

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2 комментария

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Alexandr Sokolov
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Ответ Великий Алонсо
А со стулом у Рафы порядок? А кашку кушает?
с добавками)
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Великий Алонсо
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А со стулом у Рафы порядок? А кашку кушает?
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