Надаль об отцовстве: «Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь»

рассказал, как на его жизнь на турнирах влияет то, что он стал отцом.

– На первый турнир я приехал без ребенка и проиграл в первом круге. На второй турнир приехал с ребенком и не вышел из группы (смех). В итоге последний матч я выиграл, но нужно и дальше прибавлять.

Вообще все легко. Нам помогают. Никаких проблем нет. Нужно просто немного организовать жизнь – так же, как и всем, когда появляется ребенок.

– Спите хорошо?

– Сплю хорошо, да.

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