Рафаэль Надаль: «Сейчас для меня важнее всего вернуть положительные ощущения на корте, начать бороться»
22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о настрое на начало сезона.
«Начало сезона – это всегда волнительно. Все начинают заново, у всех есть сомнения, как все получится. Я уже даже не знаю, сколько сезонов провел в туре, но начало – это всегда что-то новое.
У меня огромная мотивация, чтобы постараться хорошо начать. Для меня всегда важно хорошо начать – для уверенности в себе.
Последние несколько месяцев были непростыми. Сейчас для меня важнее всего вернуть положительные ощущения на корте, начать бороться. Надеюсь, у меня получится. Я готов, но посмотрим.
Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы вывести себя на уровень, на котором буду конкурентоспособен».
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