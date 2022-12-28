Рафаэль Надаль: «Сейчас для меня важнее всего вернуть положительные ощущения на корте, начать бороться»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль рассказал о настрое на начало сезона.

«Начало сезона – это всегда волнительно. Все начинают заново, у всех есть сомнения, как все получится. Я уже даже не знаю, сколько сезонов провел в туре, но начало – это всегда что-то новое.

У меня огромная мотивация, чтобы постараться хорошо начать. Для меня всегда важно хорошо начать – для уверенности в себе.

Последние несколько месяцев были непростыми. Сейчас для меня важнее всего вернуть положительные ощущения на корте, начать бороться. Надеюсь, у меня получится. Я готов, но посмотрим.

Сейчас я сосредоточен только на том, чтобы вывести себя на уровень, на котором буду конкурентоспособен».

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5 комментариев

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Хозяин патриотов
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https://ibb.co/gZv6YnZ Как же это прекрасно🥰🥰
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RafaMasha
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Рафа, да пока ты играешь, уже неважно как пойдёт, лишь бы шло, а то не хотелось бы превратиться в фанатов Роджера с глазами на мокром месте…
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Канонир35
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Я согласен только на 23 БШ и защиту титула!💯🎾🕍 Хочу, что Санёк Шмурнов в изгнании ещё больше бомбил от того, что у тебя ГС больше!🔥🤣

Ну и нам надо делать подарки, простым болельщикам! Если выиграешь АО, то я обещаю, что приеду в мае на РГ в третий раз и сорву голос во время твоих побед!💯✔👏
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YuChu
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Рафа, просто играй. Это уже огромный бонус - видеть тебяина корте! Как можно больше матчей, и уровень придёт!
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dedpihto59
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Начались,попытки оправданий! Ссыт Рафа😀
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