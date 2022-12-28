Надаль о том, может ли поездка в Австралию стать для него последней: «Сейчас не хочу об этом говорить, у меня нет настроения»

Теги Рафаэль Надаль ATP Теннис

Рафаэль Надаль ответил, может ли эта поездка в Австралию стать последней в его карьере.

«Никогда не знаешь. Надеюсь, что нет. Но в 36 лет ты не знаешь, какой турнир станет последним. Это все очевидно, но я сейчас не хочу об этом говорить, у меня нет настроения. Сосредотачиваюсь на том, чтобы показывать самый высокий уровень и бороться за любой титул.

Сейчас это моя цель. Я не думаю о том, что это может быть последняя поездка. Но если так окажется, то сейчас надо постараться получить как можно больше удовольствия. Создать что-то особенное.

Нет, я рад, что занимаюсь тем, чем занимаюсь».

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maalry
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Титулы мотивируют его, чем больше титулов-тем дольше карьера. Надо повторить начало 2022 года)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Стэн Смит
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Каждый год одно и тоже. Уже надоело. Что будет, то будет.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий