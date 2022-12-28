Каспер Рууд: «С Кириосом не хочется конфликтовать, потому что он тогда будет выходить на матчи с особым настроем»

рассказал об отношениях с .

В 2019-м австралийца сняли с их матча в Риме после того, как он кинул стул на корт. Рууд в интервью назвал его идиотом, а Кириос говорил, что он скучный.

«Я не получил от него рождественскую открытку, а он не получил ее от меня. Но если мы пересекаемся, то никаких обид между нами нет.

Конечно, у нас был небольшой конфликт, и медиа всегда хотят его раздуть. Ник очень талантливый игрок, он может победить любого. И с ним не хочется конфликтовать, потому что он тогда будет выходить на матчи с особым настроем.

Сейчас между нами ничего нет. В Риме много лет назад случилось то, что случилось. И он обыграл меня в нашем последнем матче в Индиан-Уэллс. Но на Кубке Лэйвера в Бостоне он подошел и поздравил меня с победой, сказал, что я отлично выступаю и так далее. Так что с прошлого года он меня поддерживает.

И было здорово видеть его хорошее выступление на « ». Как он сам говорил, он приехал туда без тренера и сам вывел себя в финал. За ним весело наблюдать по телевизору».

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