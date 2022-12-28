Джокович расстался с физиотерапевтом, с которым работал с 2017-го

Теги Новак Джокович ATP Теннис

Новак Джокович прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Улисесом Бадио. Они работали вместе с 2017-го, но сейчас не смогли договориться об условиях. 

Бадио заменил Клаудио Зималья – его видели на тренировке серба в Аделаиде. 

Зималья – преподаватель в академии остеопатии в Турине, а в теннисе он работал с Янником Синнером, Милошем Раоничем и Брэндоном Накашимой

6 комментариев

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Зорькин
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Ответ Stas Salesov
Ахаха, спалился с приготовлением зелья, был незамедлительно наказан. Еще больше подозрений теперь🤔
Интересно что ты будешь петь, после того как он объявится в команде Надаля. :))
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dedpihto59
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Да и хрен с ним!
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Stas Salesov
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Ахаха, спалился с приготовлением зелья, был незамедлительно наказан. Еще больше подозрений теперь🤔
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Raul7Realmadrid
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Серб решил замять следы после той истории с бутылкой зелья
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banchik1
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Это не тот, которые какие-то странные теории втирал Новаку?
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S.Graf
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После ухода Бори, и особенно Вайды, это всё так, бантики.
"Всё, что ни делается - всё к лучшему", - так говорится, и я так думаю. И надеюсь.
Айде Nо1е. айде! :o)
+2
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-1
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