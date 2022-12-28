Джокович расстался с физиотерапевтом, с которым работал с 2017-го

прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Улисесом Бадио. Они работали вместе с 2017-го, но сейчас не смогли договориться об условиях.

Бадио заменил Клаудио Зималья – его видели на тренировке серба в Аделаиде.

Зималья – преподаватель в академии остеопатии в Турине, а в теннисе он работал с , и .