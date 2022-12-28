Джокович расстался с физиотерапевтом, с которым работал с 2017-го
Новак Джокович прекратил сотрудничество с физиотерапевтом Улисесом Бадио. Они работали вместе с 2017-го, но сейчас не смогли договориться об условиях.
Бадио заменил Клаудио Зималья – его видели на тренировке серба в Аделаиде.
Зималья – преподаватель в академии остеопатии в Турине, а в теннисе он работал с Янником Синнером, Милошем Раоничем и Брэндоном Накашимой.
"Всё, что ни делается - всё к лучшему", - так говорится, и я так думаю. И надеюсь.
Айде Nо1е. айде! :o)