Де Минаур о выступлении на United Cup: «Еще одна возможность выиграть титул для Австралии»

24-я ракетка мира Алекс де Минаур поделился ожиданиями от дебюта на United Cup.

«Рассматриваю турнир как еще один шанс, еще одну возможность выиграть титул для Австралии. Я отдам все силы и постараюсь быть готовым к работе с самого начала.

Для нас будет здорово проверить себя и сыграть несколько хороших матчей перед Australian Open. Будет тяжело, но нам нравится быть в роли аутсайдеров. Надеюсь, мы сможем где-то подтолкнуть, где-то прикрыть друг друга и показать отличный теннис. Да, у нас в составе нет игроков топ-20, но мы все равно доходили до финалов Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг.

Будет здорово сыграть за нашу страну дома. Конечно, будет особенным событием, если мы пройдем далеко и сможем взять титул на глазах у домашней публики».

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