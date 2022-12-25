Рафаэль Надаль: «За неделю до US Open я снова порвал мышцу живота»

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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль прокомментировал лечение стопы, которое перенес после победы на «Ролан Гаррос».

«Оно значительно изменило не только мою карьеру, но и личную жизнь. Сейчас я счастливее вне зависимости от результатов на корте, потому что раньше я хромал. В теннис я играл на противовоспалительных препаратах, но потом весь день хромал.

Я думал, что мне придется бросить теннис, потому что я потерял жизненную силу и большую часть времени грустил. После победы на «Ролан Гаррос» я радовался, но в то же время думал, что мне придется завершить карьеру, если я не найду решение для стопы.

После этого я порвал мышцу живота, снялся с полуфинала «Уимблдона», и дальше сезон стал катастрофой. Потому что я снова порвал мышцу живота за неделю до US Open.

Не хотел ничего говорить, потому что уже устал говорить о грустном. Потом мне пришлось снова восстанавливаться, а потом у меня родился сын, так что было трудно оптимально подготовиться к финальной части сезона.

И когда я вспоминаю этот сезон, все проблемы и травмы уходят на второй план, потому что я выиграл два «Больших шлема». Так что в итоге все фантастически».

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