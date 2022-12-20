Ястремская будет работать с бывшим тренером Азаренко. Ее цель на новый сезон – возвращение в топ-20

101-я ракетка мира Даяна Ястремская рассказала, что ее новым тренером стал Дориан Десклуа.

С февраля 2020-го по октябрь 2021-го француз работал с Викторией Азаренко. Будучи игроком он поднимался на 666-ю строчку рейтинга ATP.

В своем телеграм-канале украинка объявила, что ставит перед собой цель вернуться в топ-20. Ее наивысшая позиция в рейтинге – 21-я.

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