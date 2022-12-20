Циципас о победе в Абу-Даби: «Я понимаю, что это выставочный турнир, и хотел бы играть так в туре»

Четвертая ракетка мира подвел итоги выставочного турнира в Абу-Даби, который прошел в выходные. В финале он обыграл Андрея Рублева (6:2, 4:6, 6:2).

«Это было здорово, я чувствовал себя очень свободно, гораздо лучше закрывал корт. Я стабильно подавал, и это очень помогло.

Я понимаю, что это выставочный турнир, и хотел бы играть так в туре, но, несмотря на это, я вижу в этом выступлении большой плюс и надеюсь, что продолжу развиваться на этом уровне».

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