Норри об отстранении россиян от «Уимблдона»: «Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. У Медведева и Рублева был реальный шанс победить»

Британец Кэмерон Норри высказался об отстранении россиян и белорусов от « ». Ранее сообщалось, что «Большой шлем» может допустить игроков из России и Беларуси в следующем году.

«Трудно сказать, какая позиция у каждой из сторон – ITF, «Уимблдона», ATP, – сейчас я не уверен.

Я хочу, чтобы лучшие игроки мира участвовали. В этом году этим ребятам пришлось нелегко, особенно Даниилу [Медведеву] и Андрею [Рублеву], у которых был реальный шанс выиграть «Уимблдон», и я знаю, как сильно они жертвуют ради карьеры. Безусловно, у них высокие цели, они хотят выигрывать «Шлемы».

Я не знаю, что будет дальше, и сосредоточусь на своих собственных делах. В этом году я показал там отличный результат и надеюсь, что смогу его повторить, но в следующий раз заработаю рейтинговые очки».

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