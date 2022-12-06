ITF официально объявила, что Кубок Хопмана возобновится в 2023-м и пройдет в Ницце

Международная федерация тенниса ( ) официально объявила, что в 2023 году возобновит .

Соревнования среди смешанных команд пройдут в Ницце 19-23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трех матчей: мужской и женской одиночек, а также микста.

В 2023-м и 2024-м участие примут шесть команд, с 2025-го количество увеличится до восьми.

Договор с клубом в Ницце заключен на пять лет. Франция будет участвовать ежегодно как хозяйка соревнований.

Последние два – в 2018-м и 2019-м – выиграли и .

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе