ITF официально объявила, что Кубок Хопмана возобновится в 2023-м и пройдет в Ницце
Международная федерация тенниса (ITF) официально объявила, что в 2023 году возобновит Кубок Хопмана.
Соревнования среди смешанных команд пройдут в Ницце 19-23 июля. Каждая встреча между странами будет состоять из трех матчей: мужской и женской одиночек, а также микста.
В 2023-м и 2024-м участие примут шесть команд, с 2025-го количество увеличится до восьми.
Договор с клубом в Ницце заключен на пять лет. Франция будет участвовать ежегодно как хозяйка соревнований.
Последние два Кубка Хопмана – в 2018-м и 2019-м – выиграли Роджер Федерер и Белинда Бенчич.
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