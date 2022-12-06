Вавринка сыграет на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим запросил wild card, Монфис снялся
Опубликована заявка на Australian Open-2022, который пройдет 16-29 января.
Мужской список возглавил первый номер рейтинга Карлос Алькарас.
По защищенному рейтингу планируют выступить:
- Уго Делльен;
- Стэн Вавринка;
- Ллойд Харрис;
- Кайл Эдмунд;
- Гидо Пелья;
- Жереми Шарди.
Последним по рейтингу в основную сетку прошел №99 Нуно Боржес, первый запасной – Вашек Поспишил.
По информации журналиста Жозе Моргадо, Доминик Тим, не попавший в основу, запросил wild card.
Двукратный четвертьфиналист Гаэль Монфис пропустит турнир.
Полностью заявка здесь.
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