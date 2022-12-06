Вавринка сыграет на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим запросил wild card, Монфис снялся

Опубликована заявка на Australian Open-2022, который пройдет 16-29 января.

Мужской список возглавил первый номер рейтинга .

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Уго Делльен;

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Ллойд Харрис;

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Последним по рейтингу в основную сетку прошел №99 Нуно Боржес, первый запасной – .

По информации журналиста Жозе Моргадо, , не попавший в основу, запросил wild card.

Двукратный четвертьфиналист пропустит турнир.

Полностью заявка здесь.

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