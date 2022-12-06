Вавринка сыграет на Australian Open по защищенному рейтингу, Тим запросил wild card, Монфис снялся

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Опубликована заявка на Australian Open-2022, который пройдет 16-29 января.

Мужской список возглавил первый номер рейтинга Карлос Алькарас.

По защищенному рейтингу планируют выступить:

Последним по рейтингу в основную сетку прошел №99 Нуно Боржес, первый запасной – Вашек Поспишил.

По информации журналиста Жозе Моргадо, Доминик Тим, не попавший в основу, запросил wild card.

Двукратный четвертьфиналист Гаэль Монфис пропустит турнир.

Полностью заявка здесь.

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