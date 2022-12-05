Монфис, скорее всего, пропустит Australian Open. Он хочет воспользоваться защищенным рейтингом

Гаэль Монфис рассказал, что планирует воспользоваться защищенным рейтингом в 2023 году. Для этого ему нужно пропустить Australian Open. Сейчас француз занимает 52-е место в рейтинге, но к февралю выпадет из топ-200.

«2023-й – важный для меня год, где должен произойти переход от травм к возвращению на конкурентоспособный уровень, чтобы я мог побороться за попадание на Олимпиаду-2024 в Париже. Я бы не хотел пропускать Олимпийские игры, они будут моими последними.

Надеюсь, 2024 год не будет заключительным в моей карьере. Раньше я говорил, что хочу играть до 40 лет, но чем больше времени провожу с дочкой, тем больше думаю, что, может быть, уйду раньше».

Отметим, что после возвращения в тур Монфис сможет выступить на 12 турнирах по защищенному рейтингу (№20).

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