Фриц о прощальном матче Федерера: «Меня расстроило, как все наезжали на Тиафу за то, что он пробил в Роджера»
Тэйлор Фриц прокомментировал прощание с Роджером Федерера на Кубке Лэйвера. В парном матче Федерер вместе с Рафаэлем Надалем проиграл Фрэнсису Тиафу и Джеку Соку.
«Я точно плакал больше, чем предполагал. И меня расстроило, как все наезжали на Фрэнсиса и Джека за то, что они выиграли. Или на Фрэнсиса за то, что он пробил в Роджера и пробивал в Рафу у сетки.
Это не выставка. На кону стоит очень много, большие деньги. Так что меня это расстроило. И я уверен, что Роджер и сам бы разозлился, если бы они просто отдали ему победу».
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