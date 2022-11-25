Виландер о Надале: «Выиграть еще один «Большой шлем» будет намного проще, чем держаться в топ-3 – потому что ему это и не нужно»

Экс-первая ракетка мира рассказал, сколько еще может играть . Сейчас 22-кратному чемпиону «Больших шлемов» 36 лет.

«Я думаю, что после последней победы на «Большом шлеме» ты можешь играть еще как минимум три-четыре года – особенно, если будешь держаться в топ-8.

Если в 2022-м он выиграл и , я думаю, что он еще может играть три-четыре года. И меня не волнует, что через четыре года Рафе будет 40. Не думаю, что это имеет значение, потому что в голове у него все время будет мысль: «Ребятишки, я всем этим занимаюсь с 17-18 лет».

Думаю, ему будет очень трудно поддерживать рейтинг. Выиграть еще один «Большой шлем» будет намного проще, чем держаться в топ-3 – потому что ему это и не нужно. Можно просто выделять конкретные турниры. На неделе перед «Большими шлемами» набирать форму.

Рафа знает, что ему нужно. Он знает, какие ищет эмоции, какое физическое состояние. Он знает, сколько ему нужно тренироваться, чтобы поймать эти ощущения. Если травм не будет, у него это получится.

А еще нужно выигрывать, например, очки при счете 4:4, 30:30 в пятом сете, когда у тебя 10 разных решений, и только одно верное. Очень важно принять именно его.

Конечно, потребуется много удачи. Я думаю, что Рафе она пригодится, но он и сам признает, что ему всегда немного везло.

Так что я думаю, что он еще вернется».

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