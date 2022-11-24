Рафаэль Надаль: «Всегда происходит смена поколений. Алькарас претендует на звание одного из лучших игроков в истории»

22-кратный чемпион «Больших шлемов» поделился мнением о .

«Всегда происходит смена поколений. Это правда, что в последние годы [Испании] не хватало [новых игроков]: были только Надаль, Каррено, Баутиста, но теперь появился особенный человек.

Карлос – совсем другой игрок, он претендует на звание одного из лучших в истории. Он молод, хорошо начал, у него есть потенциал для больших достижений, и он уже добивается успеха. Я рад, что в нашей стране есть теннисист очень хорошего уровня и что мы сможем долгие годы наслаждаться его игрой».

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