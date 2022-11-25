Феликс Оже-Альяссим: «Надеюсь, что мое имя запомнят в теннисе»
Шестая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим рассказал, какой след в мире хотел бы оставить.
«Надеюсь, в жизни мне удастся поделиться с людьми всем, чем я могу. И оставить хороший посыл, может быть, кого-то вдохновить.
Я надеюсь, что мое имя запомнят в теннисе. Это было бы потрясающе. Теннис – это моя главная страсть. Я люблю свою работу и очень рад, что нашел любимое дело. Это очень непросто».
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии