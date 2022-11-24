Федерация тенниса Германии готова взять на работу Беккера после его освобождения из тюрьмы

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Федерация тенниса Германии готова снова взять на работу Бориса Беккера.

Сейчас он отбывает в Великобритании тюремный срок за нарушение закона о банкротстве и сокрытии активов. В декабре его должны освободить и депортировать на родину.

«Двери федерации всегда открыты для Бориса Беккера. Когда он отбудет наказание, ничто не помешает ему снова приступить к исполнению обязанностей. Необходимость ресоциализации касается всех, включая Бориса Беккера.

У Бориса есть много разных возможностей: стать главой мужского тенниса, представителем, членом правления или кем-то еще. Проще говоря, Борис может выбрать работу», – сказал вице-президент федерации Дирк Хордорфф.

Однако, по его словам, возможна только занятость на неоплачиваемой основе.

Беккер занимал пост главы отдела мужского тенниса с середины 2017-го и покинул его в конце 2020-го из-за нехватки времени. 

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