Надежда Петрова: «Психологические трюки Кириоса – это не по правилам, не по-мужски»

Надежда Петрова прокомментировала конфликт между Стефаносом Циципасом и Ником Кириосом.

– Это индивидуальный вид спорта, поэтому может быть такая злость друг на друга. Но Кириос любого – даже самого хладнокровного – может вывести. Надаля своим поведением выводил из себя сколько раз. Он играет на зрителей, его это как-то заводит, он задиристый парень.

– Мама Стефаноса назвала это «грязным теннисом».

– Все-таки есть культура тенниса: это про уважение соперника. Если кто-то применяет психологические трюки, влияя на игру соперника, это не по правилам, не по-мужски, неуважительно к нему. В этом бы я ее поддержала.

– По отношению к вам в WTA подобное применяли?

– Нет, раньше такого не было. Девочки больше любили такие хитрости, как позвать врача, переодеться. Таким путем пытались сбить друг друга. Открыто в лицо никто ничего не делал. Но когда ты на корте, тебя переполняют эмоции, ты неправильно можешь эти действия понять, интерпретировать. В моей карьере такого не было. Проще быть дружелюбной. Если не хочешь общаться с кем-то, держишься просто на расстоянии, – сказала Петрова в интервью «Чемпионату».

Цирк Кириоса и Циципаса: ругань, споры о дисквалификации, удары в тело и обвинения в буллинге. А еще – отличный теннис

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