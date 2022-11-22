Джокович – лучший в сезоне по победам над топ-10
21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал лидером сезона по количеству побед над топ-10. Он закончил год с балансом 11:3 против десятки.
Список лидеров по этому показателю выглядит так:
- Джокович – 11:3;
- Карлос Алькарас – 9:5;
- Хольгер Руне – 9:5;
- Рафаэль Надаль – 8:3;
- Стефанос Циципас – 8:8;
- Феликс Оже-Альяссим – 7:9;
- Ник Кириос – 6:4;
- Тэйлор Фриц – 6:7;
- Хуберт Хуркач – 5:5;
- Андрей Рублев – 5:5;
- Каспер Рууд – 5:6.
При этом лучший процент из тех, кто провел больше двух матчей против топ-10, у Борны Чорича – 80% (4:1).
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе
Комментарии