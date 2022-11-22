Джокович – лучший в сезоне по победам над топ-10

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» стал лидером сезона по количеству побед над топ-10. Он закончил год с балансом 11:3 против десятки.

Список лидеров по этому показателю выглядит так:

Джокович – 11:3; – 9:5; – 9:5; – 8:3; – 8:8; – 7:9; – 6:4; – 6:7; – 5:5; – 5:5; – 5:6.

При этом лучший процент из тех, кто провел больше двух матчей против топ-10, у – 80% (4:1).

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