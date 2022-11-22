Джокович – лучший в сезоне по победам над топ-10

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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович стал лидером сезона по количеству побед над топ-10. Он закончил год с балансом 11:3 против десятки.

Список лидеров по этому показателю выглядит так:

  1. Джокович – 11:3;
  2. Карлос Алькарас – 9:5;
  3. Хольгер Руне – 9:5;
  4. Рафаэль Надаль – 8:3;
  5. Стефанос Циципас – 8:8;
  6. Феликс Оже-Альяссим – 7:9;
  7. Ник Кириос – 6:4;
  8. Тэйлор Фриц – 6:7;
  9. Хуберт Хуркач – 5:5;
  10. Андрей Рублев – 5:5;
  11. Каспер Рууд – 5:6.

При этом лучший процент из тех, кто провел больше двух матчей против топ-10, у Борны Чорича – 80% (4:1).

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