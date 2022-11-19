Джокович впервые с 2018-го вышел в финал итогового турнира

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21-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович обыграл №9 Тэйлора Фрица в полуфинале итогового турнира – 7:6(5), 7:6(6).

Пятикратный победитель итогового Джокович вышел в финал впервые с 2018 года (проиграл Александру Звереву) и восьмой раз в целом. Он не побеждал на турнире с 2015-го.

Серб одержал 10-ю в этом сезоне победу над соперником из топ-10. Он лидер тура по этому показателю.

За титул Джокович поборется с №7 Андреем Рублевым или №4 Каспером Руудом. Ранее в этом году он провел шесть финалов и выиграл четыре из них.

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