Рууд о матче с Рублевым на итоговом турнире: «Уверен, что он тоже помнит наш прошлогодний матч и постарается взять реванш»

Четвертая ракетка мира поделился ожиданиями от полуфинала итогового турнира против . В прошлом году он обыграл россиянина в третьем матче группового этапа.

«В прошлом году я выиграл 7:6 в решающем сете, матч был очень тяжелый. Я до сих пор помню эйс, который подал на матчболе, когда вышел в полуфинал.

Я уверен, что он тоже помнит и постарается взять реванш, а я постараюсь возвратить хорошие воспоминания о прошлогоднем турнире.

Андрей – отличный парень, хороший друг и прекрасный теннисист. Он играет очень, очень, очень агрессивно, как мы все знаем, у него очень сильные удары.

Он играет в полную силу с форхенда, бэкхенда и на подаче, и мне нужно быть внимательным, быстро двигаться и быть готовым к его ударам».

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