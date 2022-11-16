Рублев о поражении от Джоковича: «Концентрации хватило на сет, а дальше пошли капризы. По факту второго сета и не было»

Андрей Рублев прокомментировал поражение от Новака Джоковича на итоговом турнире ATP. Россиянин уступил 4:6, 1:6 во втором туре группового этапа.

– Как в матчах с Новаком, когда он штампует каждую линию, переключать сознание с вопроса «Как?» на «Ок, молодец, дальше, следующий мяч»?

– Как ты и сказал, так и нужно (улыбается). Но сегодня, видно, морально не так успел восстановиться, чтобы все время так думать. До конца сета хватило, а дальше пошла старая песня. Опять же не хочу сваливать, что не успел восстановиться, потому что это от меня зависит. По факту, неважно, восстановился – не восстановился, мог себя нормально вести. Возможно, понимал, что сегодня не хватает концентрации, которая была с Даней. Из-за этого сам злился внутри, и после сета все это вышло. Правильной концентрации сегодня хватило на сет, а дальше пошли капризы. По факту второго сета и не было.

– При 4:5 тебя зажало, как объяснишь тот проигранный гейм и сет?

– Да все вместе. Не помню, как именно складывался гейм, по-моему у меня было больше, и был длинный хороший розыгрыш, я справа рискнул и попал в сетку обидно. Такой мяч, возможно, дай мне еще раз, я попаду. На ровно не помню, а сетбол он удачно принял, и все. Такие моменты и случаются: где-то подзажало, где-то он удачно сыграл.

– Перед матчем с Циципасом вернемся к вашей игре в Астане, чего тогда не хватило? Наверняка, анализировал тот полуфинал.

– Да, анализировал. Тех же самых эмоций. Потому что я чувствовал, что играл лучше. И было много шансов и во втором сете, и в третьем, не получилось их реализовать. Так же эмоции взяли верх. Он очень грамотно, стабильно держался весь матч, без провалов. Он не показывал эмоций и играл стабильно. Я показал эмоции – мой уровень упал, а его стабильный уровень взял верх.

– Перед решающей игрой с Циципасом что возьмешь из первого матча и не возьмешь из второго?

– Свое поведение – нет, а все остальное возьму.

– Сегодня будешь смотреть вечерний матч?

– Конечно, – приводит слова Рублева корреспондент Sports.ru Максим Янчевский.

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