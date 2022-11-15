Оже-Альяссим о том, как Тони Надаль готовил его к матчу с Рафаэлем: «Я и сам знаю Рафу, видел его игру. И сам с ним играл»

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Феликс Оже-Альяссим рассказал, какие советы Тони Надаль дал ему на матч с Рафаэлем. На итоговом турнире канадец победил 6:3, 6:4.

«Мы говорим о том, что мне нужно делать самому. В конце концов, он не дает мне... Я и сам знаю Рафу, видел его игру. И сам с ним играл.

Если я играю с ним или Джоковичем, или просто с кем-нибудь, кого я давно знаю, Фред [Фредерик Фонтен], мой тренер, дает мне статистику предыдущих матчей, рассказывает, что работало, что не работало, чтобы у меня было чуть более ясное понимание.

Никаких секретов, которых никто не знает, он мне не раскрыл (улыбается). Нет ничего особенного. Важнее, чтобы я полностью выложился и чувствовал, что сделал все возможное – выиграю я или проиграю. Для него и для всей нашей команды это самое важное».

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