Тарпищев о том, чего не хватает Рублеву для побед на больших турнирах: «Он читаем топовыми соперниками, потому что играет без плана Б»

Шамиль Тарпищев рассказал, чего Андрею Рублеву не хватает для побед на больших турнирах.

«Андрей играет однообразно. Ему не хватает разнообразия, смены ритма, игры по счету. Играет в один теннис. По психике он абсолютно в порядке, но не хватает этого: игры по счету, где-то подстроиться под разных соперников. У Рублева один стиль, одна игра и нет плана Б, если что-то идет не по плану.

Если бы было – давно уже мог и «Большой шлем» взять, и что угодно. А так, он читаем топовыми соперниками. Устает – начинает играть хуже. И еще часть – он не чувствует усталости. Момент, когда надо остановиться, взять паузу, не чувствует. Играет все подряд, тренируется больше всех, и это не всегда идет в плюс», – цитирует Тарпищева ТАСС.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе