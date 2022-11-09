Тренер, ушедший от Гарсия за неделю до итогового: «Очень за нее рад. И доволен, что она нашла свою игру и желание»

Бывший тренер Каролин Гарсия прокомментировал ее победу на итоговом турнире WTA. Бертран Перре работал с француженкой весь сезон, но из-за участившихся конфликтов ушел из ее команды перед итоговым.

«Это потрясающее достижение, апофеоз всего года. Я очень за нее рад. И доволен, что она нашла свою игру и желание. Это очень хорошо.

Мы с ней много работали над техникой, но особенно много над психологией. Нужно было вернуть ей уверенность в себе. Это была долгосрочная задача, потому что без уверенности в себе ее игра не работает.

Иногда она даже слишком стремится к идеалу. Например, она не хотела допускать ошибки. Но при такой агрессивной игре такой настрой тебя ломает. Она же не Соррибес-Тормо и не Халеп, в ее игре много риска. Поэтому Каролин нужно было принять, что ошибки будут. Поначалу было непросто.

Следующим шагом были выходы к сетке. Мы очень много работали над ударами с лета – кульминацией атакующей игры. Она была очень рада двигаться в этом направлении.

Когда она играет так, как на итоговом, или в Цинциннати, то понимаешь, что ее возможности безграничны. И прибавить можно всегда. Например, в игре с лета она может стать еще увереннее. Иногда может даже включать серв-энд-воллей, чтобы сбивать соперниц.

В 2023-м она способна на большее».

Яростная Каролин Гарсия – чемпионка итогового турнира WTA. Она «закрыла рот» и уже полгода сметает всех с корта

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