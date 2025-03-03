Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Махач дебютировал в топ-20
Стефанос Циципас стал девятой ракеткой мира после победы на турнире в Дубае.
Феликс Оже-Альяссим и Томаш Махач вошли в топ-20.
Положение на 3 марта 2025
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Янник Синнер (Италия)
|11330
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|8135
|3 (3)
|Карлос Алькарас (Испания)
|7510
|4 (4)
|Тэйлор Фриц (США)
|4900
|5 (5)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4045
|6 (6)
|Даниил Медведев (Россия)
|3930
|7 (7)
|Новак Джокович (Сербия)
|3900
|8 (9)
|Андрей Рублев (Россия)
|3480
|9 (11)
|Стефанос Циципас (Греция)
|3405
|10 (8)
|Алекс де Минаур (Австралия)
|3335
|11 (10)
|Томми Пол (США)
|3330
|12 (14)
|Бен Шелтон (США)
|2880
|18 (21)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|2455
|19 (15)
|Юго Эмбер (Франция)
|2375
|20 (25)
|Томаш Махач (Чехия)
|2330
|23 (24)
|Карен Хачанов (Россия)
|1960
|28 (32)
|Денис Шаповалов (Канада)
|1696
|33 (42)
|Брэндон Накашима (США)
|1430
|39 (48)
|Алехандро Давидович-Фокина (Испания)
|1325
|59 (77)
|Кентен Алис (Франция)
|976
|69 (72)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|848
|74 (103)
|Ласло Дьере (Сербия)
|813
|82 (51)
|Александр Бублик (Казахстан)
|745
|102 (107)
|Павел Котов (Россия)
|573
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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