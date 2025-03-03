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Рейтинг ATP. Циципас вернулся в топ-10, Махач дебютировал в топ-20

Стефанос Циципас стал девятой ракеткой мира после победы на турнире в Дубае.

Феликс Оже-Альяссим и Томаш Махач вошли в топ-20.

PIF ATP Rankings

Положение на 3 марта 2025

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Янник Синнер (Италия) 11330
2 (2) Александр Зверев (Германия) 8135
3 (3) Карлос Алькарас (Испания) 7510
4 (4) Тэйлор Фриц (США) 4900
5 (5) Каспер Рууд (Норвегия) 4045
6 (6) Даниил Медведев (Россия) 3930
7 (7) Новак Джокович (Сербия) 3900
8 (9) Андрей Рублев (Россия) 3480
9 (11) Стефанос Циципас (Греция) 3405
10 (8) Алекс де Минаур (Австралия) 3335
11 (10) Томми Пол (США) 3330
12 (14) Бен Шелтон (США) 2880
18 (21) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 2455
19 (15) Юго Эмбер (Франция) 2375
20 (25) Томаш Махач (Чехия) 2330
23 (24) Карен Хачанов (Россия) 1960
28 (32) Денис Шаповалов (Канада) 1696
33 (42) Брэндон Накашима (США) 1430
39 (48) Алехандро Давидович-Фокина (Испания) 1325
59 (77) Кентен Алис (Франция) 976
69 (72) Роман Сафиуллин (Россия) 848
74 (103) Ласло Дьере (Сербия) 813
82 (51) Александр Бублик (Казахстан) 745
102 (107) Павел Котов (Россия) 573
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
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