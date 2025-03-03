Серена и Соболенко пришли на постоскаровскую вечеринку Vanity Fair
Серена Уильямс и Арина Соболенко посетили оскаровскую афтепати Vanity Fair.
97-я церемония вручения наград премии Американской киноакадемии прошла накануне в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. После нее звезды шоу-бизнеса, кино и спорта собрались на вечеринке журнала Vanity Fair.
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Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: wwd.com
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