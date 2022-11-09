Жена Джоковича о том, что его команда прятала добавки, которые он пьет во время матча: «Оказывается, нежелание выставлять все напоказ делает тебя подозрительным»

Жена Новака Джоковича прокомментировала вирусное видео с его командой. Елена Джокович высказалась о подозрениях, которые возникли из-за того, что команда серба прятала добавки, которые теннисист пьет во время матча.

«Я не вижу ничего подозрительного. Я только вижу людей, пытающихся сохранить приватность в мире, где все считают себя имеющими права тыкать в тебя камерой.

Оказывается, нежелание выставлять все напоказ делает тебя подозрительным».

Команда Джоковича прятала добавки, которые он пьет во время матча. Но странное видео увидели 14 млн человек

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